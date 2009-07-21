МЗС Росії «уважно стежитиме» за візитами Байдена в Україну і Грузію

Міністерство закордонних справ РФ уважно відстежуватиме візит віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА до України і Грузії 20-24 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на запитання, наскільки доречний візит Дж.БАЙДЕНА до України і Грузії на тлі «перезавантаження» російсько-американських відносин і роковин південно-осетинського конфлікту.

Зокрема, А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що МЗС РФ знає про цей візит, і звернув увагу на явно невипадково підібрані країни і час.

Окрім цього, він підкреслив, що в МЗС Росії знайомі з коментарями, що набули поширення, в тому плані, що це «свого роду балансовий постскриптум», пов`язаний з російсько-американським саммітом, що пройшов в Москві на початку липня.

«Чи це так, і чи є тут якесь подвійне дно, думається, що це питання не до нас. Було б логічно адресувати його тим, хто відповідає за архітектуру американської зовнішньої політики», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

«Природно, ми уважно стежитимемо за тим, що відбувається, тим паче, що йдеться про прикордонні з нами держави», - підкреслив він.

За словами представника МЗС, сенс принципової зовнішньополітичної позиції РФ полягає в тому, що Росія не узурпує і не монополізує нічиїх прав.

«Вибір партнера для міжнародної взаємодії – це справа самих суб`єктів міжнародних зв`язків. Головне, щоб це здійснювалося транспарентно, без підкилимових ігор, і не за рахунок чужих інтересів, щоб враховувався регіональний контекст відносин, цивілізаційний, історична специфіка і культурно-інтеграційні традиції, що склалися”, - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

При цьому він підкреслив, що йдеться про дотримання принципу «відкритих дверей», за який ратують західні партнери.

За словами А.НЕСТЕРЕНКА, МЗС РФ не проти, якщо в сусідніх країнах і регіонах відносини будуватимуться на принципах взаєморозуміння, рівності і взаємної вигоди.