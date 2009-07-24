Компенсації за заборону казино від Тимошенко вимагають вже міста

Депутати Чигиринської райради звернулися до Кабінету міністрів з вимогою виділити 7 млн. грн як компенсацію втрат місцевого бюджету, пов`язаних із забороною грального бізнесу. У Українській асоціації грального бізнесу стверджують, що з подібним недофінансуванням бюджету зіткнулися майже всі регіони. Уряд до вирішення проблеми планує підходити вибірково і фінансувати лише ті міста і райони, де заборона привела до проблем з виплатою зарплат.

Як розповів Комерсант-Україна заступник голови Чигиринської райради Юрій Лисак, 7 млн. грн, в які депутати оцінили втрати від заборони грального бізнесу, - приблизно третина піврічного бюджету Чигирина. "Ми звертаємося до Кабінету міністрів як до ініціатора заборони грального бізнесу і просимо одноразово компенсувати втрати цього року, - говорить пан Лисак.– Уряд за допомогою парламенту заборонив гральний бізнес, а як залатати дірки, що утворилися після цього, в бюджеті – не сказав. В результаті люди залишаються без зарплати, немає грошей на виконання прийнятих міських програм. Це покарання для нас і для людей, що працювали в цьому бізнесі".

На думку мера Черкас Сергія Одарича, найсильніше заборона грального бізнесу ударила по малих містах. "Наше місто теж втратило близько 7 млн. грн за півріччя, але для нас ця сума хоч і істотна, але не критична. А в Чигирині втрата аналогічної суми – серйозна проблема, оскільки це невелике місто, в якому проживає близько 14 тис. жителів і там були зареєстровані гральні заклади ледь не зі всієї України...»