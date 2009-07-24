У Киргизії на виборах Президента перемагає нинішній глава держави

Нинішній Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ набирає на президентських виборах 87,79% голосів виборців після підрахунку 51% бюлетенів, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії республіки.

Найближчого суперника К.БАКІЄВА, кандидата від об`єднаної опозиції Алмазбека АТАМБАЄВА підтримали 7,1% виборців, передає РІА «Новости».

23 липня в Киргизії вперше в історії країни в буденний день відбулися вибори Президента.

Вибори відбулися в цілому в спокійній обстановці. У них, за неповними даними, взяли участь понад 79,3% від загальної кількості громадян, внесених до списків для голосування.

Підрахунок голосів у регіонах республіки триває. Його дані в режимі реального часу надходять на сайт Державної автоматизованої системи "Шайлоо" ЦВК республіки.