У Киргизії на виборах Президента перемагає нинішній глава держави
09:17, 24 липня 2009Політика
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|Курманбек БАКІЄВ
Найближчого суперника К.БАКІЄВА, кандидата від об`єднаної опозиції Алмазбека АТАМБАЄВА підтримали 7,1% виборців, передає РІА «Новости».
23 липня в Киргизії вперше в історії країни в буденний день відбулися вибори Президента.
Вибори відбулися в цілому в спокійній обстановці. У них, за неповними даними, взяли участь понад 79,3% від загальної кількості громадян, внесених до списків для голосування.
Підрахунок голосів у регіонах республіки триває. Його дані в режимі реального часу надходять на сайт Державної автоматизованої системи "Шайлоо" ЦВК республіки.
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