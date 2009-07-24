Слідчі ГПУ поки не знайшли голову Гонгадзе на вказаному Пукачем місці

Слідчі Генеральної прокуратури України поки що не знайшли голову вбитого журналіста Георгія Гонгадзе на вказаному колишнім генералом МВС Олексієм ПУКАЧЕМ місці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МЕДВЕДЬКО підтвердив, що О.ПУКАЧ повідомив слідчим Генпрокуратури, що знає місце, де знаходиться голова Г.Гонгадзе і вказав це місце.

«Ми шляхом відтворення подій вживаємо усіх заходів, щоб знайти це місце і знайти голову», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас, за словами генпрокурора, слідчі виїхали на вказане О.ПУКАЧЕМ місце ще вчора, здійснюють там необхідні дії, але позитивного результату поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений у справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова Г.Гонгадзе.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства журналіста, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.