Кіровоградська облрада залишила голованівський ліс за Лозінським

Депутати Кіровоградської обласної ради відхилили протест прокурора області на рішення про надання у користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» більш як 26 тис. гектарів мисливських угідь.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія облради була спеціально скликана сьогодні заради розгляду даного питання.

Під час виступу заступник прокурора області Леонід ЛАХТЮК наголосив, що перевірку законності рішення ініціювала Генеральна прокуратура України.

«Було встановлено, що ані Голованівська, ані Ульяновська райдержадміністрації як власники земельних ділянок не погоджували надання господарству в користування мисливських угідь. Крім того, рішення було прийнято без відповідного подання обласного управління лісового та мисливського господарства і без погодження з облдержадміністрацією. Також встановлено, що з майже 4 тис. власників і користувачів земельних ділянок на території мисливських угідь лише 12 надали свої погодження на передачу», - повідомив Л.ЛАХТЮК.

Він зазначив, що Генеральна прокуратура наполягає на скасуванні рішення про передачу в користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» мисливських угідь і вже звернулась з даного питання до столичного суду.

Натомість, депутати під час обговорення вказували на те, що до ухвалення рішення отримали всі необхідні погодження. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Іван ЗАХАРЧЕНКО стверджував, що подання було зроблено.

«Клопотання і пояснювальна записка від управління були. До того ж, доля лісів на території згаданих мисливських угідь складає лише 6,5 тис. га, решта – земельні ділянки», зауважив І.ЗАХАРЧЕНКО.

Водночас на запитання, яку суму прибутків отримав обласний бюджет з часу передачі угідь у користування (рішення було прийнято 21 березня 2008 року - УНІАН), начальник управління відповісти не зміг.

Після обговорення депутати не підтримали протест прокуратури. Із 70 зареєстрованих депутатів облради за відхилення протесту проголосували 56, утримались 5, проти – 2, не брали участі в голосуванні 7.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь, наданих у користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське», в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік 1954 року народження Валерій Олійник. Розслідуванням кримінальної справи займається Генеральна прокуратура України.

15 липня прес-служба Генеральної прокуратури України повідомила про виявлення грубих порушень при передачі в користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» 26,4 тис. гектарів мисливських угідь.

Генпрокуратура подала до Господарського суду м. Києва позов про визнання незаконним та скасування рішення Кіровоградської обласної ради та договору про умови ведення мисливського господарства з ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське».