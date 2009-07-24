ВР пікетують з вимогою зняти з депутатів недоторканність

24 липня політична партія «Молода Україна» провела пікетування Верховної Ради з вимогами позбавити народних депутатів статусу недоторканності та притягнути до відповідальності депутата від «Народної самооборони» Кирила Куликова, якого активісти партії звинувачують у використанні депутатського мандата для прикриття рейдерського нападу на будівництво по вул.Гончара, 17-23.

Як зазначається в зверненні «молодоукраїнців» до Голови Верховної Ради Володимира Литвина, «Для України вже стали буденними повний правовий нігілізм народних обранців та випадки брутального порушення законодавства під прикриттям депутатського мандата.

Останнім часом кількість проявів депутатського свавілля катастрофічно збільшилася. Це по-спражньому лякає законослухняних громадян».

На думку активістів «Молодої України», скандальна трагедія за участю бютівця Лозінського, якого розшукують за підозрою у вбивстві – лише вершина айсберга депутатського свавілля.

«Віднедавна на сумнівній ниві політичного рейдерства відзначився і депутат з фракції «НУ-НС» Кирило Куликов. Цинічно порушуючи законодавство, він вдерся на приватну територію будівництва по вул. О.Гончара, 17-23, де влаштував справжній розгром приватного майна компанії-забудовника ТОВ «Інвестиційно-будівельна група». Серед інвесторів будівництва – бізнесмени з США, Австрії та Ізраїлю. Правоохоронці, залякані «недоторканим» Куліковим, не робили ніяких спроб зупинити руйнування на об’єкті, говориться в зверненні партії.

Серед лозунгів «молодоукраїнців» - «Скасувати недоторканість – ваш обов’язок», «Куликов! рейдерство і депутатство – речі несумісні!», «Куликов! Мандат - не фіговий листок!» та ін.

За інформацією пікетувальників, „Молода Україна” вже розпочала збір підписів за відміну депутатської недоторканності.

«Лише за останні декілька днів нашу ініціативу підтримало понад 10 тис.громадян. Іншого виходу ми не бачимо. Безмежна влада остаточно розбестила народних обранців, тому найсправедливіше, що має вчинити український народ – це відмінити депутатську недоторканність та поставити народних обранців у питанні відповідальності перед законом на рівні з простими громадянами», - зазначається в зверненні партії до спікера парламенту.