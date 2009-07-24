РНБО: самочинні дії ЧФ РФ можуть посилити напруженість між країнами

Порушення російською стороною угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України може призвести до посилення напруженості у відносинах між двома країнами.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Ради національної безпеки і оборони України з приводу порушень російськими військовими моряками порядку перевезення боєприпасів у Севастополі.

Як зазначається в заяві, зупинка українськими правоохоронцями автомобілів-ракетовозів ВМФ РФ 23 липня є вже третім випадком грубого порушення національного законодавства України та пункту 5 статті 15 Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України протягом останнього місяця. ”Висновок очевидний - факти порушень з боку військових РФ на території України набувають системного характеру”, - йдеться в документі.

В РНБО зазначають, що командування Чорноморського флоту РФ, незважаючи на застереження українських компетентних органів та заяву Міністерства закордонних справ України, продовжує ігнорувати положення згаданої двосторонньої Угоди, міжнародне право та законодавство України. В результаті ставиться під серйозну загрозу життя мешканців Севастополя та національна безпека України.

”Складається враження, що нам свідомо намагаються продемонструвати неповагу до національного суверенітету і змусити звикнути, що такі самочинні дії російських збройних сил стануть звичним явищем. Мета – посилити напруженість між двома країнами”, - вважають в Раді нацбезпеки.

Водночас у заяві наголошується, що Україна, не дивлячись на подібні випадки, що погіршують атмосферу двосторонніх партнерських відносин, залишається вірною принципам стратегічного партнерства із РФ і робитиме все для збереження миру, добросусідства та історичної спорідненості народів.

”Це важлива програмна позиція Президента України, державних інституцій та політичних еліт, виконання якої можливе винятково за умов взаємоповаги, рівноправності та побудови відносин на принципах чіткого дотримання норм міжнародного права, положень спільних угод і вимог національного законодавства”, - підкреслюється в заяві РНБО.

Як повідомляв УНІАН, протягом липня українські правоохоронці зафіксували три випадки порушення російськими військовими Чорноморського флоту РФ умов переміщення підрозділів і озброєнь по Севастополю.