Літак Кирила сів у «Борисполі»

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило прибув до Києва з первосвятительским візитом, який триватиме десять днів, - до 5 серпня. В ході візиту патріарх поклониться стародавнім святиням і зустрінеться з керівництвом країни. Як передає кореспондент РІА Новості, літак з делегацією з Москви приземлився в аеропорту "Бориспіль". Предстоятеля РПЦ супроводжують архієреї і священнослужителі Московського патріархату. З аеропорту Патріарх відправиться на Володимирську гірку, де проведе молебень у пам`ятника Святому князеві Володимиру - хрестителеві Русі.