Метро на Теремки - обіцянка-цяцянка, а киянам радість?

Зважаючи на останні заяви столичного керівництва, метро на Теремки кияни можуть чекати ще не один рік. Так в інтерв’ю журналістам прокоментував заяву Анатолія Голубченка щодо термінів здачі в експлуатацію станцій Куренівсько-Червоноармійської лінії метро один із лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Ішов п’ятий рік обіцянок завершити будівництво метро на Теремки вже цього року», - саме так журналісти вже найближчим часом будуть розпочинати чергову порцію новин про прогнозоване відкриття довгоочікуваних трьох станцій метро», - зазначив опозиційний політик.

«Під час виборчої кампанії до столичних органів влади у 2008 році все місто було завішено банерами, з яких Черновецький обіцяв завершити будівництво станцій «Деміївська», «Голосіївська» та «Васильківська» у 2008 році. Згодом ця подія була перенесена на 2009 рік. І ось у КМДА вже заявили про 2010 як вірогідну дату відкриття станцій», - наголосив Дмитро Андрієвський.

Опозиційний депутат впевнений, що і ця дата є лише умовною.

«Черновецький демонструє нездатність довести до здачі в експлуатацію навіть ті об’єкти, які дісталися йому від попередньої влади на 80% готовності. В умовах катастрофічного недовиконання бюджету та бездарної господарської політики у КМДА з таким же успіхом могли б назвати 2025 чи 2030 роки як вірогідні дати завершення будівництва», - зазначив Дмитро Андрієвський.

За його інформацією, у бюджеті цього року на будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії метро заплановано 765 мільйонів гривень. З них лише 100 мільйонів з міського бюджету.

«За результатами шести місяців недовиконання за доходами до спеціального фонду міського бюджету, з якого і фінансується будівництво метро, становить 1 мільярд 157 мільйонів гривень. Тому марно сподіватися на продовження робіт на об’єктах», - підсумував Дмитро Андрієвський.