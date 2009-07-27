Тимошенко завтра сама сяде на «гарячу лінію»

Завтра, 28 липня, з 11.00 до 13.00 прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто відповідатиме на дзвінки працівників аграрного комплексу на урядову “гарячу лінію” 8-800-507-30-90.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Спілкування Ю.ТИМОШЕНКО з аграріями відбудеться у приміщенні “Укртелекому” (бульвар Шевченка, 18).