Тимошенко завтра сама сяде на «гарячу лінію»
12:32, 27 липня 2009Політика
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Прем`єр поспілкується з аграріями
Завтра, 28 липня, з 11.00 до 13.00 прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто відповідатиме на дзвінки працівників аграрного комплексу на урядову “гарячу лінію” 8-800-507-30-90.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.
Спілкування Ю.ТИМОШЕНКО з аграріями відбудеться у приміщенні “Укртелекому” (бульвар Шевченка, 18).
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