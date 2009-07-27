КМДА через суд повернула нові тарифи Черновецького

Сьогодні, 27 липня, Київський апеляційний адміністративний суд прийняв ухвалу про задоволення апеляційної скарги Київської міської державної адміністрації на ухвалу Шевченківського районного суду столиці від 6 липня, якою було зупинено дію розпоряджень адміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, судом прийнято рішення на користь міста і зазначену ухвалу Шевченківського райсуду Києва скасовано.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва своєю ухвалою у справі №2а-57/09 зупинив дію розпоряджень КМДА від 29 квітня 2009 р. щодо підвищення комунальних тарифів. Суд ухвалив це рішення за позовом правозахисника Віктора КУЛІ.

Згідно із вищевказаними розпорядженнями КМДА, з 1 червня у Києві тарифи на воду та опалення було збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені по кожному будинку окремо.

17 липня Кабінет міністрів призупинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації №№516, 518, 520 від 29 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Коментуючи це рішення уряду, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав дії уряду незаконними. “Призупинення Кабінетом міністрів України дії нових тарифів виконавчого органу Київради є незаконним і здійснене напередодні президентських виборів в Україні ”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.