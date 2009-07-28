Центри російської науки і культури будуть у великих містах України

Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) має намір в майбутньому відкрити у ряді великих міст України центри російської науки і культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві повідомив керівник агентства Фаріт МУХАМЕТШИН.

«Зараз йдеться про відкриття таких центрів у ряді великих міст України. Це питання майбутнього», - сказав Ф.МУХАМЕТШИН.

Він наголосив, що в даному питанні не існує жодних розбіжностей з владою України, оскільки між двома країнами підписано відповідну міжурядову угоду про розміщення таких центрів. Зокрема, він нагадав, що в центрі Москви діє Український культурний центр, а в Києві Російський культурний центр нещодавно переїхав в нову шестиповерхову будівлю.

Ф.МУХАМЕТШИН повідомив, що на сьогодні російські центри науки і культури відкриті в Кишиневі, Баку і Єревані. За його словами, до кінця наступного року після підписання відповідних міжурядових угод планується відкриття таких центрів в Білорусі, Киргизії, Таджикистані і Туркменії.

Водночас він відзначив, що незалежно від цього, у всіх країнах СНД і ряді країн Балтії працюють представництва Росспівробітництва.