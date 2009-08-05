Лозінський може переховуватися в Ізраїлі - ЗМІ

Колишній народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, обвинувачений у скоєнні навмисного вбивства і розшукуваний міліцією та Інтерполом, ймовірно, переховується в Ізраїлі, пише газета «Коммерсант-Украина» (№ 132 від 5 серпня).

Про те, що слідча група, до складу якої входять представники Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України, має в своєму розпорядженні інформацію щодо місцезнаходження колишнього народного депутата, «Коммерсанту» повідомило джерело, інформоване про хід розслідування.

За його словами, В.ЛОЗІНСЬКИЙ вже тривалий час перебуває в курортному місті Нетанія (29 км від Тель-Авіва), на середземноморському узбережжі Ізраїлю. Більше того, слідчим нібито відомо навіть точну адресу, за якою проживає розшукуваний: проспект Беньяміна, будинок 15 – це центр міста: один квартал від автовокзалу і 10 хвилин від моря.

За офіційними даними Держприкордонслужби, після позбавлення В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатського мандату він не перетинав кордон, і тому основна стратегія слідства ґрунтується на пошуках звинувачуваного у межах України. Втім, не можна виключати, що колишній народний депутат виїхав за кордон нелегально, зазначає видання.

Висловлювалися припущення, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ переховується у Придністровській Молдавській Республіці (ПМР), де проживають його рідні. Як заявляв раніше заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО, слідство відпрацьовує і ПМР, і Росію, й інші країни.

У Генпрокуратурі, яка розслідує справу В.ЛОЗІНСЬКОГО, поки не коментують інформацію щодо його перебування в Ізраїлі. Як пояснили газеті в Генпрокуратурі, на цьому етапі розшуків усі повноваження – у СБУ, МВС і Інтерполу. Вони взаємодіють з відповідними органами інших держав, передають їм оперативну інформацію щодо місцезнаходження розшукуваного. Прокуратура підключиться лише у разі його затримання, коли необхідно буде подавати офіційний запит про екстрадицію.

Щодо відсутності інформації щодо можливого місцеперебування екс-депутата в Ізраїлі повідомив і керівник українського бюро Інтерполу Василь НЕВОЛЯ. "Поки ми не маємо інформації щодо його місцезнаходження", - сказав він.

Як припускає видання, вибір країни міг бути зумовлений і тим, що видача осіб з Ізраїлю в Україну ускладнена. У разі ж, якщо у розшукуваного ізраїльське громадянство, екстрадиція практично неможлива. "В Ізраїлі абсолютно особливий порядок екстрадиції. Там є своя процедура, детально описана в національному законодавстві, і вона складніша, ніж в інших країнах", - відзначив В.НЕВОЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з В.ЛОЗІНСЬКИМ, на той час районним прокурором Євгенієм ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (навмисно завдані важкі тілесні ушкодження, заподіяні способом, що має характер особливого знущання, або заподіяні групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або заподіяні на замовлення, або такі, що призвели до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на подання Генпрокуратури з проханням про дозвіл на притягання його до кримінальної відповідальності.

7 липня Печерський районний суд м. Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і притягнення його до суду.

6 липня Печерський райсуд вибрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ і Е.ГОРБЕНКУ запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.