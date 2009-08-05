Третій транш МВФ прийшов в Україну ще минулої п'ятниці

Кошти третього траншу кредиту stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже надійшли в Україну.

Як передає кореспондент, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що кошти надійшли ще у п`ятницю, 31 липня.

«Кошти надійшли минулої п`ятниці», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня ц.р. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту stand-by у розмірі 3,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлено безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту надаються щоквартальними траншами після перегляду й корекції програми співпраці.