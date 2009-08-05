Вкладників Укрпромбанку можуть перевести в Родовід Банк

На сьогоднішній день в уряді України розглядають варіант переведення вкладів в «Укрпромбанку» в «Ощадбанк» або в «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«По «Укрпромбанку» ми забиратимемо пасиви й відповідні активи, і передаватимемо їх в інший банк. Нацбанк пропонує «Ощадбанк». Можливо, це буде «Родовід Банк», оскільки в нього дуже непогана система й програмне забезпечення», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що рахунки вкладників «Укрпромбанку» будуть переведені в «Ощадбанк», сказав, що Міністерство фінансів і Національний банк України розглядають можливість переведення коштів вкладників «Укрпромбанку» в «Ощадбанк».

«Є позиція Національного банку, є позиція Мінфіну. Це питання розглядалося на раді з капіталізації. Найголовніше рішення – це у будь-який спосіб забезпечити виконання зобов`язань перед вкладниками та юридичними особами. Чи буде це зроблено через механізм передачі даних зобов`язань «Ощадбанку», іншому банку або через участь держави – це питання, яке додатково доручено відпрацювати Національному банку спільно з Міністерством фінансів», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» введено тимчасову адміністрацію Національного банку України.

31 липня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд не має наміру проводити рекапіталізацію за участю держави «Укрпромбанку».

«Для того, щоб «Укрпромбанк» привести в порядок, сьогодні необхідно близько 9 млрд. грн. На сьогоднішній день державі, уряду увійти до цього банку неможливо, оскільки таких обсягів грошей у нас немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що питання вкладів фізичних осіб в «Укрпромбанку», як і в банку «Надра», буде вирішено найближчого тижня.