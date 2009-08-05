Патріарх Кирил завершив візит в Україну

Патріарх Московський і всієї Руси КИРИЛ завершив візит в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, візит Патріарха тривав 10 днів, протягом яких він відвідав Київ, Крим, Донецьку, Рівненську, Волинську та Тернопільську області.

У перший день візиту, 27 липня, він провів у Києві молебень, всеношну службу, засідання Синоду Російської православної церкви, зустріч із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, а також не передбачену програмою візиту зустріч із прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

27 липня Патріарх разом із Президентом поклав квіти до пам’ятника жертвам Голодомору 1932-33 років.

У другий день візиту Патріарх відвідав Свято-Покровський жіночий монастир, провів зустріч з представниками Київської духовної академії та семінарії, а також узяв участь у телевізійному ефірі.

У 3-й день візиту Патріарх відбув до Донецької області, де, зокрема провів святкове богослужіння в Свято-Успенській Святогірській Лаврі.

Потім Патріарх перебував в Криму, де відвідав Свято-Володимирський храм у Херсонесі, а також Свято-Троїцький жіночий монастир в Сімферополі.

На 7-й день, коли Патріарх повинен був поїхати з Криму в Рівне, відбулися зміни в маршруті, і, замість Рівного, КИРИЛО повернувся до Києва, звідки на автомобілі поїхав у Рівненську область.

За інформацією прес-служби патріархії, такі зміни відбулися через рекомендації Секретаріату Президента щодо можливих провокацій, натомість у СП спростували ці слова і заявили, що рішення про зміну маршруту приймалося організаторами візиту.

Відтак Патріарх відвідав Свято-Троїцький Корецький жіночий монастир, Свято-Миколаївський жіночий монастир та Свято-Успенський Святогірський Зимненський жіночий монастир.

На 8-й день Патріарх відвідав Рівне.

На 9-й день глава РПЦ прибув у Почаївську Лавру (Тернопільська область), де взяв участь у святкуванні 450-річчя принесення на Волинь Почаївської ікони Божої Матері, а також 350-річчя обретіння нетлінних мощів Іова Почаївського.

Це був перший візит Патріарха Московського і всієї Руси КИРИЛА в Україну.