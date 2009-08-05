Експерти про НАТО, популізм і реальні зміни

Експерти вважають, що для вступу в НАТО Україні потрібно ліквідувати популізм і розпочати реальні структурні перетворення у державі.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, коментуючи заяву нового Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА про те, що Україна і Грузія обов’язково стануть членами Альянсу - але не найближчим часом, а лише тоді, коли виконають усі зобов’язання щодо членства у НАТО, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ зауважив, що заяву не треба переоцінювати.

Тим більше, за його словами, Генеральний секретар висловлює консенсусне рішення НАТО. «Це відображення об’єктивної реальності. На жаль, для усіх нас, був прогавлений українським керівництвом момент, коли реально можна було інтенсивно вступати до НАТО. Зараз цього моменту немає, і це просто констатація факту. Але, тим не менше, двері залишаються відкритими у відповідності до взятих зобов’язань. Фактично все залежить від України. НАТО віддав це питання на відкуп Україні. Нас ніхто тягнути з собою в НАТО не буде, з іншого боку, нам залишають можливість вступити до Альянсу - якщо Україна захоче», - сказав О.ПАЛІЙ.

Народний депутат від НУ-НС, голова підкомітету з питань співробітництва з НАТО та АЗЄС Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Ольга ГЕРАСИМ’ЮК закликає не драматизувати висловлювання нового Генерального секретаря Альянсу.

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, «перспектива України щодо членства в Альянсі не залежить від особистості Генерального секретаря, який, до речі, представляє лояльно та позитивно налаштовану до України країну».

Що стосується того, що взагалі відбувається зараз, то є дві речі, які, очевидно, можуть впливати на нашу перспективу. Перше – це проблеми із новими уявленнями про безпеку, нові претензії на панування у світі. І в цих умовах НАТО має для себе визначитися із своєю стратегією як розширення, так і взагалі, із стратегією існування та праці. І, напевно, це один із тих факторів, який змушує їх зараз трошки цю ситуацію тягнути - для того, щоб озирнутися навколо і зрозуміти, куди далі йти. Тому що всередині НАТО зараз дуже багато говорять про необхідність такого оновлення своєї безпекової концепції», - сказала депутат.

По-друге, зауважила О.ГЕРАСИМ’ЮК, «звичайно, важливо те, що станеться у нас після президентських виборів. Тому що певна політична нестабільність, яку ми всі відчуваємо, звичайно впливає на наші перспективи».

Голова наглядової ради фундації «Суспільність» Олег РИБАЧУК погоджується з попередніми експертами щодо того, що генсек НАТО висловив спільну думку членів Альянсу, а також зазначив, що заява була очікуваною для експертів.

«Для мене нічого несподіваного у цьому виступі не було. В Україні зараз основна проблема більше політична, тому що технічно Україна працює з НАТО досить успішно - переважна більшість тих заходів, які намічені річними планами, виконується, - сказав він.

Але, за словами О.РИБАЧУКА, «найбільша халепа з політиками - і ми з вами є свідками цього моменту - жоден із провідних політиків, за виключенням Президента України, не має чіткої позиції щодо членства в НАТО. Політики сховалися за фразою «як вирішить народ – так і буде». Забуваючи, що українське слово «чільник» означає лідера, людину, яка веде. Навіть молоді політики радісно повторюють формулу, що як вирішить народ, так і буде, - все буде вирішено через референдум. А насправді українська політична еліта не має спільного погляду і тема НАТО використовується як маніпулятивна, тому що жоден інший політик якоїсь серйозної відповіді на загрози, які стоять перед Україною, не дає».

В даному випадку Україна отримала передбачувану оцінку, - яка, до речі, вигідно відрізняється від ситуації з європейською інтеграцією – політичне рішення щодо членства України в НАТО прийняте. Генеральний секретар якраз підтвердив: так, буде воля, будете готові, будете відповідати критеріям – будете мати членство», - сказав О.РИБАЧУК.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що новий Генеральний секретар НАТО фактично виступив з об’єктивною оцінкою тієї ситуації, яка склалася стосовно перспектив членства в НАТО України і Грузії.

«Я думаю, що він висловив те, що ніяк не наважувався висловити його попередник: Україна не виконала жодного зобов’язання по вступу до НАТО, не провела жодної із структурних реформ. Є певний перелік проблем, які мала би вирішити Україна і, відповідно, тільки після цього подавати заявку на членство в НАТО. В Україні ж більше намагалися піаритися на темі НАТО, ніж здійснювати структурні перетворення. Авансом навряд чи хтось буде приймати Україну в НАТО, навряд чи хтось буде створювати для себе проблему з того, що прийняли країну з недорозвиненою соціальною сферою, з недорозвиненою економікою, багатьма нереформованими сферами суспільного життя і, фактично, це і було сказано Україні. Крім того, що зробив таку заяву Генеральний секретар НАТО, перед цим подібні заяви прозвучали з боку лідерів країн-членів НАТО, в тому числі Німеччини, Франції, США. Євроатлантична спільнота солідарна в тому, що Україні і Грузії ще потрібно зробити багато для того, щоб ліквідувати популізм на вищому рівні і розпочати реальні структурні перетворення своїх держав», - сказав К.БОНДАРЕНКО.