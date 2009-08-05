Кількість теленовин з ознаками замовних зростає

Кількість телевізійних сюжетів, що мають непрямі ознаки замовності, в українському телеефірі протягом липня зросла.

Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Телекритика" з посиланням на результати моніторингу якості новин всеукраїнських телеканалів, проведеного у липні 2009 року.

Зокрема, за даними "Телекритики", в останній тиждень липня новини телеканалу ICTV містили 4 таких матеріали; «Нового каналу» та «1+1» - по 3 матеріали, «Інтера» - 2, Першого каналу, СТБ і ТРК «Україна» - по одному матеріалу. Не виявлено таких сюжетів лише у новинах «5 каналу».

Як зазначають у "Телекритиці", серед імовірних замовників «джинси» можна виділити штаб Арсенія ЯЦЕНЮКА - незбалансованими на його користь виявились сюжети «Інтера», СТБ і «Нового каналу». "У підсумкових інформаційно-аналітичних програмах телеканалу «Інтер» простежується відвертий піар Арсенія ЯЦЕНЮКА як потенційного лідера президентських перегонів із використанням маніпуляцій, результатів соцопитувань та чорного піару проти його ймовірних опонентів", - повідомляє "Телекритика".

Також моніторинг фіксує значну кількістю порушень базових журналістських стандартів у новинах каналу «1+1» (8 сюжетів протягом останнього тижня), «Інтера» (6 сюжетів), ICTV (5) та «Нового каналу» (4). Не виявлено грубих порушень лише у новинах СТБ.

Однією з головних тенденцій висвітлення актуальних політичних подій залишається штучна скандалізація, коли, наприклад, парламентський процес подається як послідовність сутичок та блокувань трибуни, а бійка між двома політиками стає новиною дня, зазначають у «Телекритиці».

Довідка УНІАН. З червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» і ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту.

Моніторинг координує тренер МГО «Інтерньюз-Україна» медіаексперт Ігор КУЛЯС, який аналізує якість новинних випусків десяти провідних телеканалів («Інтер», «1+1», ТРК «Україна», СТБ, «Новий канал», ICTV, «5 канал», К1, ТВі, Перший національний) за спеціально розробленою методикою, яка містить 24 критерії для оцінки кожного новинного випуску та 29 - для оцінки кожного окремого сюжету.