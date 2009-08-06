Влада маніпулює резонансними кримінальними справами

Колишній радник прем’єр-міністра Сергій ТІГІПКО вважає, що влада займається політичними маніпуляціями, оприлюднюючи подробиці резонансних кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив на прес-конференції у Житомирі, коментуючи на прохання журналістів оприлюднену сьогодні у ЗМІ інформацію про те, що діоксин, яким під час виборчої кампанії 2004 року отруїли кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, було виготовлено в лабораторії.

"Говорити про отруєння чи не отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА сьогодні дуже важко - немає даних. Мене дивує, що сьогодні в Україні починаються публікації "під вибори". Чому сьогодні О.ПУКАЧА знайшли, який більше року жив нормально? Це говорить про те, що нинішня влада нечесна", - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, наразі влада "використовує момент та займається політичними маніпуляціями - коли захотіли, тоді витягнули людину, коли не потрібно - нехай тихенько живе".

При цьому С.ТІГІПКО також згадав про колишнього депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, оголошеного у розшук за підозрою у вбивстві людини.

"Візьмемо свіжу інформацію про те, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може переховуватись в Ізраїлі. Коли потрібно було владі, людині дозволили виїхати за кордон, бо вона багато чого могла наговорити на одну політичну силу чи на іншу. Це називається політичними маніпуляціями", - наголосив С.ТІГІПКО.

Він прогнозує, що під час майбутньої президентської кампанії "оцю нечесність виборцям продавати буде все складніше". "Надалі й політикам продаватися буде все важче і важче", - вважає С.ТІГІПКО.

Він спрогнозував, що громадяни "швидко розберуться у цій нечесності" та дадуть гідну оцінку нечесним політикам. "Українська громада ще немає політичного досвіду і не знає добре, що таке політичний популізм, але вона швидко вчиться", - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що політики, які займаються популізмом та маніпуляціями, у майбутньому "втрачатимуть в очах української громади" .