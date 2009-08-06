Де новий Посол Росії?

Як стало відомо "Коммерсанту" , Президент України Віктор Ющенко нарешті погодився з призначенням Михайла Зурабова послом Російської Федерації в Україні і підписав агреман. Співрозмовник газети в МЗС підтвердив згоду України на призначення Михайла Зурабова. За словами дипломата, агреман підписаний президентом, і, можливо, вже сьогодні про це буде оголошено офіційно.

Утім, пан Зурабов не одразу візьметься до своїх обов`язків: за інформацією з журналістських джерел, голова Української держави ще не скоро прийме від нього вірчі грамоти. Це може спровокувати новий скандал, враховуючи, що мовчання Києва у відповідь на російський запит щодо кандидатури Михайла Зурабова і без того вийшло за рамки дипломатичної пристойності, зауважує "Коммерсант".

Болісна процедура призначення Михайла Зурабова доводить, що російсько-українські відносини переживають "найглибшу кризу за всі пострадянські роки".

Для порівняння: питання призначення послом Віктора Черномирдіна в 2001 році було вирішене одним дзвінком тодішнього президента РФ Володимира Путіна своєму колезі Леоніду Кучмі. Причому Кучма прийняв у Віктора Черномирдіна вірчі грамоти в день прильоту останнього до Києва.

Нині ж на подібну оперативність розраховувати не доводиться. У Кремлі навіть припускають, що голова дипмісії буде направлений до України вже після президентських виборів, підсумовує видання.