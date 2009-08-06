Газпром підтвердив, що Україна розрахувалася за липневий газ

НАК «Нафтогаз України» в повному обсягу сплатила за липневі поставки російського газу.

Про це говориться в повідомленні "Газпрому", передає РІА “Новости”.

Нагадаємо, за інформацією начальника Управління зі зв`язків з громадськістю «Нафтогазу України» Валентина ЗЕМЛЯНСЬКОГО, НАК «Нафтогаз України» в липні придбала близько 3,2 млрд. куб. м російського газу.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» розрахувався з російським ВАТ «Газпром» за газ, закачаний в липні в підземні сховища. Сума платежу становить 605 млн. дол. США.

«Сьогодні, наголошую – достроково, уряд розрахувався за закачування природного російського газу в газові сховища України. Ми проплатили 605 млн. дол. і повністю розрахувалися за закачаний газ в українські газові сховища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що до кінця року уряд забезпечить успішну роботу «Нафтогазу» і своєчасну оплату за газ, що закачується в ПСГ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що до кінця року в ПСГ буде закачано 27 млрд. Куб. м газу, що забезпечить енергетичну незалежність України.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до цих пір вчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.