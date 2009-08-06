Чому Кирил не зустрівся з Філаретом

Архієпископ Білоцерківський і Богуславський, керуючий справами УПЦ МИТРОФАН сказав, що УПЦ не хоче автокефалії.

Про це він заявив на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Відповідаючи на запитання, що деякі священики УПЦ “хочуть автокефалії і навіть хочуть поміняти ВОЛОДИМИРА (йдеться про митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА - УНІАН)”, архієпископ МИТРОФАН зазначив: “я перший раз чую про такі речі як про бажання поміняти ВОЛОДИМИРА”. Він наголосив, що це не можливо, бо “згідно зі статутом УПЦ він обирається до кінця свого життя”.

Архієпископ МИТРОФАН також підкреслив, що розмови про те, що в церкві є “надзвичайно велика партія, яка зараз прагне будь-яким шляхом досягнути автокефалії, не відповідають дійсності”. Він не заперечив, що дискусії з цього приводу ведуться. В той же час додав, що візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україну засвідчив, що “на сьогоднішній день дискусії про надання автокефалії УПЦ є передчасними, тому що та кількість людей, яка не згодна приймати свою автокефалію, яка згодна залишатися в лоні РПЦ є надзвичайно сильною”. За його словами, духовенство і єпископат “задоволені тим статусом, який має УПЦ”.

Відповідаючи на запитання з приводу того, чому Патріарх КИРИЛ не зустрічався з керівництвом УПЦ КП, архієпископ МИТРОФАН зазначив: “для того, щоб зустрітися необхідно мати певні підстави, тому що на сьогоднішній день можна зустрічатися тільки з тими, хто представляє собою якусь певну канонічну структуру”. “На жаль, на сьогоднішній день, Київський патріархат не має того канонічного статусу, який би дозволив Патріарху зустрітися із його главою”, - додав він. При цьому він зазначив, що “ви всі знаєте, що Патріарх ФІЛАРЕТ відлучений від Церкви, він не є членом православної церкви, його не визнає православний світ і тому Патріарх КИРИЛ не міг зустрічатися з цією людиною”. Архієпископ МИТРОФАН також додав: “хоча Патріарх КИРИЛ в принципі не виключає можливості в майбутньому зустрічі і спілкування, або проведення якоїсь дискусії з представниками інших розкольницьких угруповань”.