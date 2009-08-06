МЗС України вручило ноту Росії: під час стрільб ЧФ поранено українку

Міністерство закордонних справ України вручило вербальну ноту Тимчасово повіреному у справах Російської Федерації в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ у зв’язку із отриманням українською громадянкою поранення під час проведення бойових стрільб підрозділами Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Ноту було вручено в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ.

За даними прес-служби, в ході зустрічі, зокрема, українською стороною висловлено глибоку стурбованість з приводу чергового порушення командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Нехтування вимогами зазначеної Угоди завдало серйозної шкоди життю та здоров’ю громадянки України, підкреслили в МЗС.

Так, зазначили в прес-службі, 31 липня 2009 року під час проведення бойових стрільб підрозділами Чорноморського флоту Російської Федерації на полігоні, який орендується Російською Федерацією, зазнала вогнепального поранення громадянка України Ольга ЛИТВИНЕНКО.

Цей трагічний інцидент стався через ігнорування російською стороною положень Угоди та правил проведення навчань з використанням стрілецької зброї, йдеться у повідомленні.

Міністерство розраховує, що російська сторона в подальшому дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, ретельно розслідує цей трагічний інцидент, притягне до відповідальності винних, компенсує завдані збитки потерпілій, а також надасть відповідну офіційну інформацію українській стороні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Служби інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ, мешканка Севастополя О.ЛИТВИНЕНКО дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти ЧФ РФ через необережність. “Нещасний випадок став можливий через цілковите ігнорування цивільними особами застережних написів», встановлених на місці проїзду і проходу на полігон, йдеться у повідомленні служби інформації й громадських зв`язків ЧФ РФ з приводу цього інциденту.