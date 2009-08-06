Ющенко взяв участь у відкритті олійно-жирового комбінату

У рамках робочої поїздки до Одеської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії відкриття нового олійно-жирового комбінату в м.Іллічівськ.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

У вітальному слові глава держави надзвичайно позитивно оцінив відкриття нового виробництва, попри кризу в українській економіці. «Ми є свідками того, як здійснюється запуск одного з найбільш технологічних підприємств олійної промисловості, принаймні на теренах Східної Європи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, можна пишатися тим, що завдяки зусиллям представників різних рівнів влади, українських підприємств та фахівців і фінансових установ з`явився такий високотехнологічний проект.

Президент подякував усім, хто причетний до сьогоднішньої події - проектантам, будівельникам, інвесторам та підрядним організаціям, місцевій та регіональній владі. «Це професійний з усіх точок зору проект. Так треба служити Україні, своєму ринку, так треба дбати про наші національні робочі місця», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що своєю присутністю на відкритті він засвідчує повагу до підприємців та представників влади, які подолали кризу, здійснивши такий проект.

Президент вручив подяки працівникам та керівництву комбінату. Він перерізав символічну стрічку та взяв участь у запуску нових виробничих потужностей комбінату.

Проектування та будівництво здійснювалося вітчизняними компаніями, частина обладнання виготовлена на заводах у Хмельницькому, Чернівцях, Львові та Білій Церкві. Інвестиції у будівництво склали 100 млн. доларів США.

Потужність підприємства становить 180 тисяч тонн продукції на рік, планується річний обсяг виробництва товарної продукції на 1 млрд. 300 млн. грн. Переважна частина продукції (70%) йде на експорт. Після виходу на проектну потужність на комбінаті працюватимуть більше 200 чоловік. Уже сьогодні середня заробітна плата перевищує 2800 гривень.