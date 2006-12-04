Затулін насолоджується перебуванням на улюбленій Україні

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає розумним рішенням згоду української влади дозволити йому відвідання Києва для участі в засіданні російсько-української міжпарламентської комісії. Про це він повідомив РІА «Новости» по телефону з української столиці.

"Я вдячний тим людям на Україні, які знайшли в собі сили і мужність домовитися і не створювати абсолютно непотрібний скандал в російсько-українських відносинах", - сказав К.ЗАТУЛІН, не виключивши, що питання про його поїздку до України вирішувалося на рівні президента країни.

"Принаймні, я сьогодні в Києві і насолоджуюся перебуванням на улюбленій мною Україні, і мене це цілком влаштовує", - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, рішення СБУ про заборону його в`їзду в Україну могло поставити під загрозу саме проведення засідання міжпарламентської комісії, тому що російські депутати могли відмовитися брати в ньому участь.

"Тим більше, що ще свіжа пам`ять про рішення російських журналістів залишити залу засідання на саміті СНД у Мінську, на знак протесту проти рішення білоруської влади не пустити деяких представників російських ЗМІ", - додав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. СБУ прийняла рішення заборонити в`їзд до України К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.

Сьогодні СБУ дозволила К.ЗАТУЛІНУ тимчасовий одноразовий в’їзд на територію України для участі в сьомому засіданні Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації, яке відбудеться у Києві 4-6 грудня.

Прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що дозвіл надано з огляду на те, що візит К.ЗАТУЛІНА до України має офіційний характер, і він прибув у складі офіційної делегації. При цьомупостанова СБУ про заборону К.ЗАТУЛІНУ в’їжджати в Україну та рішення Апеляційного суду міста Києва, який її підтвердив, надалі залишається в силі.