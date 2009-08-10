Яценюк вважає своїм основним конкурентом Януковича

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає своїм основним конкурентом на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

«Хто вийде у другий тур президентської кампанії – визначить народ України. Я у своїй перемозі впевнений. Однак це буде складна і важка боротьба. Основна боротьба буде з моїм основним конкурентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказав А.ЯЦЕНЮК.