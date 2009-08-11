У Ющенка особливо виділили слова Медведєва про газ

Заява Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо українсько-російських відносин є сигналом до можливого використання Росією «газового важеля» під час президентської виборчої кампанії в Україні, вважають в Секретаріаті Президента України.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН заявив представник Президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Я б дуже не хотів, аби на додачу до інших нечесних бюлетенів додався ще потужний газовий виборчий бюлетень. Але тональність поведінки російської сторони за останні півроку дає підстави переживати за такий розвиток подій», - сказав він.

Щодо змісту заяви Президента РФ у частині співпраці в енергетичній сфері Б.Соколовський висловив подив «абсолютно відірваним від реалій трактуванням».

«Те, що стосується частини енергобезпеки - абсолютно спотворені, на мій погляд, речі, які не прикрашають ані Президента Росії, ані Російську Федерацію загалом. Оскільки йде якесь відірване від реалій трактування, зокрема, погроз щодо газотранспортної системи», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У зв`язку з цим він відзначив, що в січні цього року Україна продемонструвала всьому світу, що технологічний стан її газотранспортної системи відповідає всім необхідним міжнародним критеріям.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що в березні Україна і Євросоюз підписали спільну заяву щодо планів модернізації української ГТС, в якій закріплено можливість участі в цьому процесі всіх зацікавлених партнерів.

У зв`язку з цим він відзначив, що до цього часу російська сторона не виявила офіційної практичної зацікавленості в участі в даному проекті. «З російського боку поки що самі розмови. Або вони не готові, або вони бояться. Хоча я переконаний, що російські технології не гірші за європейські. Можливо, у росіян бракує технологічної відваги», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, зокрема, у зверненні Д.МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА сказано: «складається враження, що в Києві послідовно добиваються розриву економічних зв`язків, що склалися з Росією, насамперед у сфері енергетики. В результаті під загрозу поставлено стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, що забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав. Попри наші численні звернення на різних рівнях, практично нічого не зроблено для того, щоб припинити порушення майнових прав російських інвесторів в Україні. Все це суттєво підриває колись міцний економічний фундамент двостороннього партнерства».