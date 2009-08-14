"Фронт змін" подав до суду на міськраду Ужгорода

“Фронт змін” подав до суду позов щодо визнання незаконним рішення міської ради Ужгорода щодо демонтажу інформаційних наметів організації.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві голови виконкому Громадської організації “Фронт змін” Андрія ІВАНЧУКА.

В документі зазначено, що рішення міськради Ужгорода свідчить про “низький рівень орієнтації в чинному законодавстві й правовий нігілізм представників влади.” “Це рішення не відповідає законодавству України й порушує конституційні права громадян на вільне висловлювання та розповсюдження інформації”, - йдеться в заяві.

В ній наголошується на тому, що інформаційні намети “Фронту змін” по всій Україні встановлено “у повній відповідності з чинним законодавством України”. “Їх встановлення не суперечить місцевим нормативним актам міст, в яких ведеться інформаційна кампанія «Фронту змін”, - сказано в заяві. В ній підкреслюється, що інформаційна кампанія громадської організації “не проводиться в рамках президентської кампанії”. “Про передвиборчу кампанію можна буде говорити тільки тоді, коли вона розпочнеться”, - зазначає А.ІВАНЧУК. Він додає, що “інформаційні буклети, що поширюються волонтерами через точки розповсюдження інформації «Фронту змін», не є друкованими засобами інформації або агітаційними матеріалами, тому, згідно із Законами України «Про інформацію» та «Про друковані ЗМІ», вони не повинні містити жодних вихідних даних”.

В заяві зазначається, що у своєму рішенні Ужгородська міськрада називає інформаційні намети малими архітектурними формами. “Це не відповідає дійсності. В чинному законодавстві є три визначення малих архітектурних форм , але намети «Фронту змін” не підпадають під жодне з них, адже вони не встановлені суб’єктами підприємницької діяльності й не використовуються для отримання прибутку”, - зазначає А.ІВАНЧУК.

Голова виконкому громадської організації “Фронту змін” наголошує, що побита мером Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ дівчина є волонтером ГО «Фронт змін” За його словами, разом із іншими волонтерами вона розповсюджує інформацію про діяльність організації та погляди її лідера. “Це право захищене Конституцією України та Законом України «Про об’єднання громадян”, - сказано в заяві. В ній наголошується, що порушення права “на вільну діяльність громадських організацій є злочином, який підпадає під статтю 170 Кримінального кодексу – перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій”.