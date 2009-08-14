Блок Литвина: звернення Медведєва мало кілька цілей

Дивним є стиль спілкування керівників двох дружніх сусідніх держав - Росії та України, заявив в інтерв’ю УНІАН голова парламентської фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

За його словами, “обраний спосіб спілкування шкодить двостороннім відносинам”.

Як сказав І.ШАРОВ, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ оприлюднив своє звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, маючи кілька цілей.

Найперше, за його словами, це зроблено з тим, що “відволікти від проблем у російській економіці”, а також “відбувається пошук ворога для використання на майбутніх президентських виборах у Росії”.

Ще однією ціллю І.ШАРОВ назвав “підготовку до майбутніх президентських виборів в Україні, оскільки навіть цей «обмін люб’язностями» розрахований на те, що рейтинг В.ЮЩЕНКА виросте, а отже, частина «помаранчевого» електорату не проголосує за іншого «помаранчевого» кандидата».

За словами І.ШАРОВА, «відповідь В.ЮЩЕНКА імпонує своєю розважливістю та стриманістю, але треба віддати цього разу належне радникам Президента, які рекомендували не поспішати й оприлюднити реакцію глави держави після того, як з’являться заяви із засудженням позиції Росії від офіційних осіб США та Євросоюзу».

«Таким чином, відповідь В.ЮЩЕНКА набуває трохи іншої ваги і звучання, бо на бік України пристали серйозні геополітичні гравці», - вважає І.ШАРОВ.

Голова фракції Блоку Литвина переконаний, що «В.ЮЩЕНКО зараз спробує скористатися чудовою нагодою, щоб предстати в очах націонал-патріотів єдиним виразником їхніх інтересів і повернути собі їхні симпатії».

На переконання І.ШАРОВА, національні інтереси України та Росії сьогодні збігаються у тому, що обидві країни в умовах глобальної кризи особливо зацікавлені у суттєвій активізації двосторонньої економічної співпраці. “Тому криза в українсько-російських відносинах все одно має бути рано чи пізно подолана і зараз уже, напевно, не треба махати кулаками, намагаючись із садомазохістським задоволенням затягнути конфронтацію», - додав він.

І.ШАРОВ наголосив, що «попри чиїсь бажання Україна приречена бути незалежною і позаблоковою”. “Тому давайте будемо реалістами, залишимо весь цей словесний пил у минулому і перегорнемо нову сторінку українсько-російської взаємовигідної співпраці», - додав він.