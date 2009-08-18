Ющенко поставив Стельмаху завдання - стабільні гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО невдоволений політикою Національного банку України стосовно рефінансування банків.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив сьогодні на зустрічі з головою Національного банку Володимиром СТЕЛЬМАХОМ. Основними темами зустрічі стали ситуація на валютному ринку та першочергові заходи, необхідні для стабілізації гривні; а також стан рефінансування та рекапіталізації банків.

Глава держави висловив тверде переконання у тому, що об`єктивних підстав для падіння курсу національної валюти немає.

«Сьогодні немає факторів, які можуть негативно впливати на стабільність курсу гривні, окрім одного - некерованого дефіциту бюджету. Але це питання дуже легко виправляється - участю Національного банку чи неучастю, підтримкою слабкої чи жорсткої бюджетної політики України. Все має бути підпорядковано одному - стабільності національних грошей», - попередив Президент.

Коментуючи поведінку НБУ в цьому питанні, Президент висловив стурбованість тим, що НБУ є єдиним покупцем облігацій внутрішньої державної позики, на що витратив 36 млрд. грн. «Ця позиція є серйозною небезпекою щодо дестабілізації гривні», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він запропонував спільно напрацювати тактичні кроки Національного банку щодо фінансування місцевого та державного бюджетів, а також обговорити низку заходів для відновлення довіри населення до гривні. «Ваше завдання - це стабільні гроші. Це єдина місія Національного банку. Фактори, які класично впливають на стабільність гривні, в Україні відсутні. Є одна проблема - дефіцит бюджету», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив невдоволення політикою рефінансування банківської системи, яку проводить НБУ. Негативним прикладом, що засвідчує її непрозорість, є рефінансування групи банків, які були обгрунтовано звинувачені у спекулятивних операціях з метою завищення курсу.

Президент нагадав, що з представниками цих банків відбулася зустріч під його головуванням, під час якої до них було чітко доведено необхідність дотримуватися державних інтересів у фінансовій сфері. «Ми повинні проводити ясну політику: банк, який не працює на національний інтерес, не є партнером центрального банку», - переконаний Президент.

Він також висловив стурбованість з приводу ситуації, що відбувається навколо питання рекапіталізації банків та платіжністю банківської системи. «12 місяців кризи - а українська банківська система не рекапіталізована. Жодна країна у світі, у Європі так не поставилася до рекапіталізації банківської системи, до її націоналізації, як Україна», - констатував Президент.

Окремо він наголосив на тому, що НБУ має відстояти своє виключне право давати професійні публічні коментарі тенденцій на валютному ринку, що має мінімізувати спекуляції навколо цих питань у інформаційному просторі.