Томенко запрошує на «День Незалежності в Качанівці»

Фонд Миколи Томенка «Справедлива країна» запрошує 21 серпня 2009 року на «День Незалежності в Качанівці» (Ічнянський район Чернігівської області).

Програма свята:

11.00 – відкриття відреставрованої центральної алеї Національного історико-культурного заповідника «Качанівка»;

11.30 – екскурсія-огляд палацу та заповідника;

12.00 – народні гуляння, ярмарок народних промислів, виступи колективів художньої самодіяльності;

13.15 – концертна програма за участю заслужених артистів України Жанни БОДНАРУК, Ірини ШИНКАРУК та інших.

Як повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА, реставрація центральної алеї заповідника «Качанівка» стала можливою завдяки дієвій ініціативі Фонду М.Томенка «Справедлива країна» та за активної підтримки народних депутатів України Валерія ДУБІЛЯ та Івана КУРОВСЬКОГО.

“Саме в день відкриття центральної алеї хотілося б вдихнути життя в Качанівську легенду про розкішне весілля доньки промисловця та мецената господаря маєтку Павла Харитоненка. За історичними свідченнями очевидців, в день їхнього весілля вся алея від палацу до садибної церкви протяжністю 400 метрів була всипана цукром як символ майбутнього солодкого життя молодят. Тож і 21 серпня цього року по відреставрованій алеї першими пройти символічною білою доріжкою зможуть молоді подружжя, які в цей день святкуватимуть своє весілля”, - повідомляє прес-служба.

Акредитація журналістів проводиться до 20 серпня за телефоном: 255-20-20.