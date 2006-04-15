Обрано голову Севастопольської міськради

Головою Севастопольської міської ради обрано 52-річного лідера міського відділення Партії регіонів Валерія САРАТОВА

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на першій сесії Севастопольської міськради п’ятого скликання за В.САРАТОВА проголосували 67 із 69 депутатів, які отримали бюлетені для голосування, один депутат проголосував проти і один - не голосував.

На початку сесії у сесійній залі було зареєстровано 72 із 75 новообраних депутатів міської ради. (Як повідомляв УНІАН, 45 із 75 депутатських мандатів належать представникам Партії регіонів, В.САРАТОВ був єдиний, кого на першій сесії було висунуто на посаду голови Севастопольської міської ради).

На посаду заступника голови Севастопольської міської ради депутати внесли кандидатуру заступника лідера міського відділення Партії регіонів, колишнього першого заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Петра КУДРЯШОВА. У даний час проходить обговорення висунутої кандидатури.

Довідка УНІАН. В.САРАТОВ народився у 1953 році. Закінчив Севастопольський приладобудівельний інститут і Російську академію управління.

З 1999 року по 2002 рік очолював Балаклавську райдержадмінстрацію м. Севастополя. Потім три роки керував ДПА в місті Севастополь.