МВФ хоче гарантувати свій інтерес вже при написанні бюджету України?

Допускаючи зовнішніх спеціалістів до розробки Державного бюджету, ми свідомо відмовляємося від частини економічної незалежності держави. Так політик Сергій ТІГІПКО прокоментував наміри уряду залучити експертів Міжнародного валютного фонду для розробки й аналізу проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, на його думку, уряд змушений піти на такий крок, щоб збільшити шанси на отримання четвертого траншу кредиту на початку вересня. «Міжнародний валютний фонд, - сказав С.ТІГІПКО, - хоче вже на етапі планування державних фінансів проконтролювати виконання своїх умов. Очевидно, у МВФ є серйозні побоювання стосовно виконання Україною взятих на себе зобов’язань з подолання економічної кризи».

Він відзначає, що Міжнародний валютний фонд, безперечно, найбільший кредитор України. “Але цілком вистачить того, що ми погодилися на його умови й у цілому дотримуємося їх. У бізнесі допуск кредиторів до фінансового планування відбувається тільки тоді, коли компанія перебуває в передбанкрутному стані або на стадії банкрутства”, - вважає політик. «Держава Україна - аж ніяк не банкрут, - заявив екс-голова НБУ. - Кабінет міністрів може послуговуватися допомогою експертів, в тому числі й зарубіжних, але розробка бюджету - виняткове право й обов’язок уряду України», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила: «Для того, щоб бюджетний процес проходив абсолютно прогнозовано, у повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила на 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію фахівців МВФ під керівництвом Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, щоб створити робочу групу з підготовки проекту бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За інформацією Постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ на початку вересня для обговорення підготовки проекту державного бюджету України на 2010 рік.