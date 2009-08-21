МВФ хоче гарантувати свій інтерес вже при написанні бюджету України?

13:11, 21 серпня 2009
Політика
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Тігіпко: очевидно, у фонда є побоювання...

Допускаючи зовнішніх спеціалістів до розробки Державного бюджету, ми свідомо відмовляємося від частини економічної незалежності держави. Так політик Сергій ТІГІПКО прокоментував наміри уряду залучити експертів Міжнародного валютного фонду для розробки й аналізу проекту Державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, на його думку, уряд змушений піти на такий крок, щоб збільшити шанси на отримання четвертого траншу кредиту на початку вересня. «Міжнародний валютний фонд, - сказав С.ТІГІПКО, - хоче вже на етапі планування державних фінансів проконтролювати виконання своїх умов. Очевидно, у МВФ є серйозні побоювання стосовно виконання Україною взятих на себе зобов’язань з подолання економічної кризи».

Він відзначає, що Міжнародний валютний фонд, безперечно, найбільший кредитор України. “Але цілком вистачить того, що ми погодилися на його умови й у цілому дотримуємося їх. У бізнесі допуск кредиторів до фінансового планування відбувається тільки тоді, коли компанія перебуває в передбанкрутному стані або на стадії банкрутства”, - вважає політик. «Держава Україна - аж ніяк не банкрут, - заявив екс-голова НБУ. - Кабінет міністрів може послуговуватися допомогою експертів, в тому числі й зарубіжних, але розробка бюджету - виняткове право й обов’язок уряду України», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила: «Для того, щоб бюджетний процес проходив абсолютно прогнозовано, у повній координації з світовими експертами і світовими фінансовими організаціями, я звернулася до Міжнародного валютного фонду і запросила на 31 серпня – 4 вересня спеціальну місію фахівців МВФ під керівництвом Джейли ПАЗАРБАЗІОЛУ, щоб створити робочу групу з підготовки проекту бюджету на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За інформацією Постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ на початку вересня для обговорення підготовки проекту державного бюджету України на 2010 рік.

 

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