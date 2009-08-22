Черновецький: тарифна війна у Києві - це політичні ігри

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ учергове заявив, що ситуація з підвищенням тарифів у Києві має політичний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам на короткому брифінгу, організованому після закінчення урочистого відкриття щорічної виставки квітів.

На питання, чи не вважає він політичними іграми війну з тарифами в Києві і що може порадити киянам у зв`язку з цим, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Звісно, це політичні ігри».

За його словами, в міру наближення дати президентських виборів «На Україну чекає багато новин різних, не тільки для киян».

«Але це тема не сьогоднішнього свята. Ми вирішуємо наші київські проблеми», - продовжив мер.

На питання, за якими ж тарифам платити киянам, оскільки є рішення окружного суду, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Жодних рішень інших, окрім рішення справедливого – про найнижчі в Україні тарифи, підписаного мною не існує».

Після цього мер завершив брифінг, не уточнивши, що мав на увазі.