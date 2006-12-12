Боделан повернувся в Україну

Колишній мер Одеси Руслан Боделан, що знаходиться в міжнародному розшуку, повернувся в Україну.

Про це пише газета Комерсант-Україна у вівторок.

За інформацією газети, Боделан намагався зустрітися з прем`єром Віктором Януковичем, щоб попросити в нього політичної підтримки в тому числі щоб очолити одеську облорганізацію Партії регіонів. Однак зустріч не відбулася.

Газета також пише, що Боделан прибув в Україну "з боку Ростову-на-Дону" 5 грудня.

"Як тільки Боделан перетнув кордон, він направився в Київ, а потім оселився на одній з державних дач недалеко від столиці", пише газета.

Видання також відзначає, що правом на держдачу, у Пущі-Водиці зокрема, володіють не тільки президент, прем`єр, спікер або міністри, але і деякі народні депутати, наприклад лідери фракцій і глави парламентських комітетів.

В одного з таких депутатів і зупинився пан Боделан.

У той же час, глава Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов заявляє, що інформації про перебування Боделана в Україні в нього немає.

"Я нічого не знаю, моя справа – міжнародний розшук, а не розшук усередині України. Інтерпол інформацією про його повернення не володіє, звертатися треба до ініціатора розшуку – Одеської обласної прокуратури", – заявив він.

"Українська правда"