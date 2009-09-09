Жириновський розказав, коли росіяни примушуватимуть до миру

Віце-спікер Державної думи РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ упевнений, що ухвалення поправок до Закону «Про оборону», який передбачає можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ, не торкнеться російсько-українських відносин.

Про це він сказав у кулуарах Держдуми, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Після виборів Президента України всі проблеми знімуться, і російська мова буде, і жодних проблем з Кримом не буде. Все - ЮЩЕНКО своє відпрацював. Ми наперед не маємо бажання з кимсь воювати», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

За його словами, поправки до закону про оборону мають загальний характер і не спрямовані проти конкретної країни.

Як сказав депутат, це дає право Президенту РФ використовувати армію для захисту власних громадян, якщо виникає загроза для їх життя.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ наголосив, що така загроза може виникнути за дві години, і у Президента не буде можливості зібрати Раду Федерацій, оскільки буде важливо негайно віддати наказ військовим про захист людей. Як приклад він навів звільнення російських громадян з піратського полону.

Водночас В.ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає, що такий наказ може бути віддано, «якщо Туреччина надаватиме допомогу кримським татарам», або проти боротьби з талібами в Середній Азії.

За його словами, головною метою цього закону є те, щоб люди, які можуть загрожувати життю росіян, знали, що у будь-який момент «на землю можуть спуститися росіяни і примусити до миру».

«Може, в майбутньому у Президента (РФ) виникне ситуація, коли Президент без оголошення війни і введення надзвичайного стану матиме дати команду захистити. Та сторона повинна знати, що у будь-який момент з`являться російські танки, десантники, у крайньому випадку, ракети, вони летять швидко», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, ухвалення Держдумою РФ поправок до закону про оборону планується сьогодні після обіду.

Запропоновані Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки припускають, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу українська сторона висловила стурбованість цим законопроектом про порядок використання Збройних сил Росії за межами країни.

Як зазначив, зокрема, в.о. першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО, використання армії за межами території держави є свідченням агресії, а тим більше, коли йдеться про захист російських громадян. «У нас десятки тисяч громадян зараз живуть з двома паспортами», - сказав Ю.КОСТЕНКО.