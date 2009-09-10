Ющенко поїхав до Львова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Львівської області.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, у Львові глава держави візьме участь в офіційному відкритті 16-го Міжнародного форуму видавців. В.ЮЩЕНКО виступить перед учасниками заходу з вітальним словом та вручить державні нагороди і подяки.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка Президент проведе зустріч з інтелігенцією області, студентами та викладачами навчального закладу.

У поїздці В.Ющенка супроводжують перший заступник глави Секретаріату Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Валентина РУДЕНКО, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, народний депутат Оксана БІЛОЗІР, в.о. директора Українського інституту пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, голова Комітету національної премії ім. Т. Шевченка Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО, Заслужений артист України Тарас ЧУБАЙ.

Планується, що об 11.00 НТКУ та “5 канал” в прямому ефірі транслюватимуть виступ Президента на відкритті Міжнародного форуму видавців, а о 14.00 - зустріч глави держави з інтелігенцією області.