Фонд Конрада Аденауера святкує 15-річчя своєї роботи в Україні

Фонд Конрада Аденауера святкує 15-ліття своєї роботи в Україні і організовує конференцію на тему: «Основні цінності праводержавної та демократичної політики».

Конференція відбудеться 11 вересня за адресою: вул. Ярославів Вал, 22 (Radisson SAS Hotel). Початок – о 9.00, початок реєстрації - о 08:30.

Починаючи з 1994 року, Фонд Конрада Аденауера проводить активну політичну діяльність у країні та підтримує Україну в розвитку демократичної та плюралістичної правової держави, супроводжує її на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції та сприяє поширенню концепції соціальної ринкової економіки. Офіс Фонду в Києві виступає водночас як «платформа» для обміну між політикою, наукою, громадським суспільством, релігією, економікою та засобами масової інформації. Важливою складовою роботи є також міжконфесійний діалог та підтримка молодих політиків.

Теми, які обговорюватимуться на конференції, дотичні до напрямків роботи Фонду Конрада Аденауера в Україні:

зміцнення демократії через партій та демократичні інституції;

робота з молодими політиками – внесок до зміни поколінь та цінностей;

європейська інтеграція України – долучення до спільноти цінностей ЄС.

У конференції разом із співробітниками та партнерами Фонду Конрада Аденауера візьмуть участь Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Юрій ПАВЛЕНКО, Олег РИБАЧУК та Павло КЛІМКІН.

Телефон для довідок: 8(050)594-59-79, тел./факс +38(044)492-74-43.