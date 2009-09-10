Гриценко з Мостовою і дітьми переїжджають з Києва у Павлоград

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО у передвиборчій кампанії по виборах Президента не використовуватиме агітаційних сцен, а житиме серед людей.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я прийняв рішення, і вже післязавтра ми з сім’єю виїжджаємо до Павлограда Дніпропетровської області, і 10 днів житимемо у звичайних умовах, орендуватимемо квартиру, ходитимемо у звичайні магазини. Ми будемо спілкуватися з людьми, керівниками підприємств, відкриємо громадянську приймальню. Я хочу почути людей більше, ніж говорити сам», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також повідомив, що так само має намір в подальшому відвідувати інші регіони України.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО знову звернувся до громадян з проханням допомогти йому зібрати 2,5 млн. грн. для участі в президентській кампанії.

«Я хочу звернутися до людей за підтримкою. Я прийняв рішення і братиму участь у президентських виборах. Окрема «подяка» БЮТ і Партії регіонів за те, що вони збільшили заставну суму внеску з 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн. У мене немає таких грошей, не накрав”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, “я не звертаюся до олігархів, я хочу відстоювати інтереси людей, а не окремих олігархічних сімей. Я не хочу брати гроші у борг, тому що борги треба віддавати, а з зарплати Президента це нереально, треба красти”.

Тому, сказав А.ГРИЦЕНКО, “я відкрив рахунок в «Укрексімбанку», на який можна перераховувати гроші”. Він висловив переконання, що “ми з вами зможемо зібрати необхідну суму».

За його словами, станом на сьогоднішній день за 5 діб з моменту відкриття рахунку на нього вже перераховано понад 570 тис. грн., серед яких 10 тис. – це внесок А.ГРИЦЕНКА з сімейного бюджету.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, більш детально з умовами перерахування грошей можна ознайомитися на його персональному сайті.