Соціалісти відмовилися від свого кандидата й оголосили мобілізацію

Соціалістична партія України ухвалила рішення скасувати постанову попереднього з`їзду, яка передбачала самостійну участь партії в майбутніх президентських виборах й висунення кандидатури Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на пост глави держави.

Як повідомив УНІАН один із членів політради СПУ, таке рішення ухвалили делегати XV з`їзду СПУ, який відбувся сьогодні в Києві.

За його словами, таке рішення було ухвалено в зв`язку зі зміною політичної ситуації. З`їзд доручив лідеру партії Олександру МОРОЗУ та іншим партійним керівникам провести консультації з претендентами на пост Президента України про спільну участь як у майбутніх президентських, так і в наступних парламентських виборах.

Крім того, з`їзд ухвалив рішення про мобілізацію в двотижневий термін роботи всіх регіональних штабів СПУ.

За словами співрозмовника агентства, офіційно прізвище кандидата в Президенти, якого СПУ має намір підтримати, не називалося, проте під час свого виступу Микола РУДЬКОВСЬКИЙ озвучив, що це повинен бути Сергій ТІГІПКО.

У свою чергу, виступаючи на з`їзді, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що не хоче бути «яблуком розбрату», і що для неї найважливіше не особисті, а партійні інтереси, зокрема обрання в наступний склад парламенту 20-30 представників СПУ.

Як повідомляв УНІАН, соціалісти вибрали В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО своїм кандидатом у Президенти на позачерговому з`їзді партії 12 квітня 2008 року.

Вчора, 11 вересня 2009 р., один із учасників засідання політради Соцпартії повідомив УНІАН, що більшість членів політради СПУ висловлюються за підтримку С.ТІГІПКА на майбутніх президентських виборах.

Раніше СПУ вела переговори про створення об`єднання лівих сил у складі Союзу лівих сил, Прогресивної соціалістичної партії, партії «Справедливість», Компартії й підтримку на президентських виборах лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.