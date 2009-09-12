Яценюк: країні потрібні заводи, мости, магістралі й електростанції

Лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що новий президент України має зайнятися передусім економікою країни, адже від цього залежить існування держави. Про це він заявив в ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії в суботу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», за словами А.ЯЦЕНЮКА, “треба починати з нової індустріалізації й створення робочих місць”. «Країні потрібні заводи, країні потрібна реальна додана вартість. Ми не можемо залишатися напівсировиною державою, якою ми фактично є сьогодні. Тому робочі місця і конкурентні заводи – це перше у рамках індустріалізації», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Я не чув від жодного з вірогідних кандидатів у президенти, яка у них мета. Просто влада заради влади, чи є якісь абсолютно зрозумілі й чіткі цілі, прагматичні завдання, які треба поставити перед собою і перед країною і саме завдяки президентській посаді їх реалізувати. Хто б не став президентом, він повинен розпочати з економіки країни. Це відповідь на те, чи буде Україна взагалі», - зазначив політик.

Друга складова нової індустріалізації, за словами політика, – це енергетичний сектор. «Ми зобов’язані мати альтернативу дорогому газу – це дешева електроенергія. І тут без будівництва нових електростанцій не обійтися», – сказав лідер «Фронту змін».

Ще одним елементом розвитку економіки політик вважає розбудову інфраструктури – мостів, магістралей, залізниць. «Будівництво мостів в Україні – це робочі місця, це завантаження українських металургійних заводів. Будівництво магістралей – це завантаження українських цементних заводів. Це – зростання економіки», – додав він.

«Саме тому я наполягаю: вихід із кризи для української економіки – тільки через індустріалізацію і створення робочих місць, тільки через створення доданої вартості й реального будівництва», – підсумував А.ЯЦЕНЮК.