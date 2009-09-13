Янукович заспівав а капела пісню, яку «скоро співатимуть у всьому світі»

Учора лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав Луганську область і, зокрема, привітав жителів обласного центру з Днем міста.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перед його виступом виконала декілька пісень Таїсія ПОВАЛІЙ.

Після привітання В.ЯНУКОВИЧ оголосив, що заспіває пісню свого друга, “який був шахтарем”. При цьому додав, що цю пісню скоро “співатимуть і в Україні і у всьому світі”. При цьому імені автора не назвав. А далі заспівав без музичного супроводу :

“Шахтерский край, где терриконов ряд,

Где уголь в шахте с потом пополам,

Блестят на солнце каски, и отряд

Уходит за углем, как будто в ад.

Пою за тех, кто встретит утром солнце, кто утром смоет уголь из лица,

За мам и жен, что, сидя у оконца,

Ждут сыновей, что ищут в шахте дух отца”.

Журналісти жартували, що В.ЯНУКОВИЧ в піку Ю.ТИМОШЕНКО, яка переманила багатьох представників української естради для агітації за себе, вирішив співати сам.

Приймали лідера ПР на Театральній площі Луганська тепло.