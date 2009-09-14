СБУ побачила на біл-бордах Пересунька антидержавні заклики

У зв’язку з розміщенням на території Дніпропетровська, Кіровограда, Сімферополя та Києва агітаційних плакатів (біл-бордів) з ознаками антидержавних закликів СБУ винесла застереження колишньому народному депутату України Сергію ПЕРЕСУНЬКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, підкресливши, що за результатами дослідчої перевірки СБУ встановила, що дії замовника цієї агітаційної продукції суперечать законодавству України.

За даними прес-центру, від імені СБУ з С.ПЕРЕСУНЬКОМ проведено профілактичну бесіду, в ході якої його застережено про неприпустимість вчинення дій, що можуть призвести до скоєння злочинів проти основ національної безпеки.

Аналогічні заходи здійснюються стосовно посадових осіб, які надали дозвіл на розміщення згаданих біл-бордів, додали в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, йдеться про біл-борди, на яких зображено карту Російської імперії часів її розквіту, з територією Польщі включно. Позначено міста Краків, Київ, Муром тощо та написано слоган двома мовами: «Окраино! Вспомни имя свое!» та «Вкрайна! Згадай ім’я своє!». Також на біл-борді зображений С.ПЕРЕСУНЬКО.

Довідка УНІАН. С.ПЕРЕСУНЬКО народився 1952 року в с. Бірки Олександрівського району Кіровоградської області. До Верховної Ради України 3-го скликання був обраний від СДПУ(о). Із січня 1999 року - голова Соціал-демократичного союзу.