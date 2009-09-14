Київський патріархат створив робочу групу для діалогу з Московським

Священний синод Української православної церкви Київського Патріархату сьогодні, 14 вересня, одностайно прийняв рішення про утворення робочої групи, на яку покладено відповідальність за підготовку діалогу з Українською православною церквою Московського патріархату.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ КП, така група створена у відповідь на рішення Синоду УПЦ МП від 9 вересня ц.р. утворити аналогічну групу з боку цієї церкви для підготовки діалогу з Київським патріархатом.

Робочу групу УПЦ КП очолив ректор Київської православної богословської академії митрополит Переяслав-Хмельницький ДИМИТРІЙ. До групи також включені єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ, архімандрит ЄПІФАНІЙ, протоієреї Петро ЗІНИЧ та Олег МАЛАНЯК, а також аспірант Київської православної богословської академії Михайло СИВАК.

Синод УПЦ Київського патріархату також позитивно оцінив рішення УПЦ МП розпочати підготовку до діалогу. «Вважати рішення Священного Синоду УПЦ МП про створення робочої групи з підготовки діалогу з УПЦ Київського патріархату таким, що відкриває шлях до проведення діалогу між нашими Церквами з метою подолання розділення українського православ’я», - сказано у синодальному рішенні.

Планується, що вже найближчим часом робоча група зв’яжеться з аналогічною групою від УПЦ МП з метою організації першої двосторонньої зустрічі.