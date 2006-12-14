Сьогодні ВР планує звільнити Дріжчаного

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути проект постанови про звільнення Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, передбачається розгляд питань про дострокове припинення повноважень народних депутатів України Віктора КОРЖА, призначеного міністром з питань сім’ї, молоді та спорту, а також Василя ЦУШКА - міністра внутрішніх справ.

Також парламент має намір розглянути законопроект про опозицію.

Крім того, в порядку денному планерного засідання на сьогодні передбачено розгляд проекту закону «Про внесення змін до закону України «Про господарські товариства» щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної зарплати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Також депутати розглянуть проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань вивчення ситуації у зв’язку з проведенням 26 листопада позачергових виборів голови міста Кіровограда.