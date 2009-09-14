Дві європейські країни готові скасувати візовий збір для українців
17:38, 14 вересня 2009Політика
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У Ющенка сподіваються на саміт
|Андрій ГОНЧАРУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на брифінгу
«Питання стоїть у порядку денному між переговорними групами України і Європейської комісії. Мої перемовини із двома скандинавськими столицями підтвердили налаштованість щонайменше представників цих країн. Є розуміння і в Європейській комісії щодо можливості скасування грошового збору за отримання віз», - сказав А.ГОНЧАРУК.
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