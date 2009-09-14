Ющенко оскаржив у КС низку змін до закону про вибори Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного суду з клопотанням про визнання такими, що не відповідають Конституції України, низки положень Закону «Про вибори Президента України».

(Повний текст звернення на сайті Президента)

Як повідомляв УНІАН, закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" був ухвалений Верховною Радою 24 липня 2009 року.

18 серпня Президент В.ЮЩЕНКО повернув закон у ВР зі своїми пропозиціями.

21 серпня парламент, розглянувши пропозиції глави держави, повторно прийняв зазначений закон із подоланням вето Президента. За це рішення проголосувало 325 народних депутатів. 25 серпня закон був направлений на підпис Президенту України.

Однак 2 вересня В.ЮЩЕНКО повернув закон до Верховної Ради без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови ВР відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.

10 вересня закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" за підписом голови ВР Володимира ЛИТВИНА було опубліковано у газеті «Голос України» (№ 169).