Тимошенко презентує головний кошторис країни

08:36, 15 вересня 2009
Політика
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Сьогодні в Українському домі

Сьогодні в Українському домі за участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та членів Кабінету міністрів відбудеться презентація державного бюджету на 2010 рік.

Захід розпочнеться о 12.00, повідомляється на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2010 рік.

 

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