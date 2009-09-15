Тимошенко презентує головний кошторис країни
08:36, 15 вересня 2009Політика
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Сьогодні в Українському домі
Сьогодні в Українському домі за участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та членів Кабінету міністрів відбудеться презентація державного бюджету на 2010 рік.
Захід розпочнеться о 12.00, повідомляється на Урядовому порталі.
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2010 рік.
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