Тимошенко презентує головний кошторис країни

Сьогодні в Українському домі за участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та членів Кабінету міністрів відбудеться презентація державного бюджету на 2010 рік.

Захід розпочнеться о 12.00, повідомляється на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2010 рік.