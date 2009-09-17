Луценко писав Ющенку про вакханалію

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО до публічної заяви в ЗМІ щодо махінацій в банках і можливої причетності до цього Національного банку надіслав листа Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, в якому виклав всі наявні факти з цього питання.

Про це він повідомив в інтерв`ю виданню «Комерсант-Україна» №156 від 17 вересня 2009 року.

«Я звернувся до Президента з листом, в якому розповів про вакханалію, що відбувається в банках, - жодної реакції. І після цього у мене були два варіанти: або я далі мовчу, продовжуючи місяцями здобувати потрібні документи, або включаю світло і публічно оголошую про виявлене слідством неприкрите розграбування банківської системи країни», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр висловив думку, що Президент нервово реагує на його заяви, оскільки чудово обізнаний щодо того, що відбувається в цих банках, в НБУ, але, вочевидь, його влаштовує така тенденція з погляду політичних інтересів.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що хтось відкрито заявляє, що він не має жодних підтверджуючих фактів і що він виконує політичне замовлення. При цьому міністр нагадав, що ще в травні Рахункова палата заявляла, що діяльність Національного банку із забезпечення стабільності банківської системи шляхом рефінансування банків під програми фінансового оздоровлення супроводжувалася ухваленням неправомірних і необґрунтованих рішень. Окрім того, за інформацією Рахункової палати, правлінням Національного банку при ухваленні рішень щодо надання кредитів з рефінансування банків системно порушувалися процедура і вимоги власних нормативів. Аналогічні зловживання, відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, зафіксовані і в матеріалах парламентської комісії, і навіть в матеріалах київського управління Нацбанку, в яких йдеться, що надані одному з банків застави не відповідають жодній нормативній вимозі НБУ.