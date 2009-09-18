Ющенко поїхав на Дніпрогес
11:21, 18 вересня 2009Політика
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Президент проведе нараду
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Запорізької області.
Як повідомляє сайт Президента, за ініціативи глави держави в Запоріжжі відбудеться нарада щодо стану справ, перспектив розвитку та проблемних питань гідроенергетики України.
З метою перевірки стану безпеки греблі та інших споруд «Дніпрогесу», В.ЮЩЕНКО також ознайомиться з ходом реконструкції цієї найбільшої за своєю потужністю гідроелектростанції Дніпровського каскаду.
Також Президент відвідає з інспекційною метою будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро в м. Запоріжжі.
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